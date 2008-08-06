Ризик виникнення небезпечних хвороб серед тварин у зоні лиха мінімальний

Ризик виникнення небезпечних захворювань серед тварин у регіонах, які постраждали від повені, мінімізовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час прес-конференції в Києві голова державного комітету ветеринарної медицини України Григорій ІВАНОВ.

За словами Г.ІВАНОВА, ветеринарна служба проводить постійну роботу і моніторинг з недопущення поширення небезпечних захворювань серед тварин, а також зараження від тварин людей. За його інформацією, на сьогодні створено 201 робочу групу, що проводять обстеження об`єктів у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській і Чернівецькій областях. Станом на 5 серпня обстежено 64 683 двори, 169 ферм, 751 місце поховання трупів тварин та 138 інших об`єктів.

Дезинфекція проведена на 4 432 об`єктах загальною площею понад 220 тисяч квадратних метрів. Виявлено та утилізувало 60 трупів кішок і собак, 55 трупів великої рогатої худоби, 128 трупів дрібної рогатої худоби, 4135 трупів свиней, понад 72 тисячі трупів птиці, 2 126 трупів кроликів, 40 загиблих бджілосімей.

За даними Г.ІВАНОВА, всього на території постраждалих областей знаходяться 2 890 скотомогильників, що як діють, так і не діють. Станом на 18 годин 3 серпня в Держкомітет ветеринарної медицини надійшла інформація з Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької областей про кількість підтоплених скотомогильників. Згідно з даними, в Івано-Франківській області підтоплено 11 скотомогильників і в Чернівецькій області – 8. Усі вони обстежені і взяті проби грунту, проведена дезинфекція. Залишаються підтопленими 3 скотомогильники у Львівській області. Крім того, ветеринарна служба проводить обстеження пасовищ на можливість випасу худоби.

Г.ІВАНОВ зазначив, що ветеринарна служба постраждалих регіонів повністю забезпечена необхідною кількістю ветеринарних препаратів, зокрема й дезинфікуючих засобів для проведення першочергових заходів.

Крім того, за словами Г.ІВАНОВА, для придбання вакцин і дезінфікуючих засобів необхідно виділити з бюджету додатково 5,2 млн. грн., і комітет уже звернувся з цим проханням до Кабінету міністрів України.