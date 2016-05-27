На лікування і реабілітацію військових передбачено 257 млн грн – Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Андрій Верба.

За його словами, з 257 млн грн 30 млн буде витрачено на закупівлю медичного обладнання, а 20 млн — на індивідуальні аптечки для бійців.

Крім того, вже придбано 2 комп'ютерні томографи, апарат УЗД високого класу та інше медичне обладнання.

Водночас Верба підкреслив, що на сьогодні є певна проблема із закупівлею механічних кровоспинних джгутів-турнікетів, оскільки вітчизняним підприємствам не вистачає потужностей виробити необхідну для Міноборони кількість - 55 тисяч штук, тому зараз триває робота, щоб зменшити це замовлення до 20 тисяч.

Разом з тим Верба підкреслив, що дефіциту даних пристроїв у Збройних силах не виникне, оскільки на складах Міноборони є запаси джгутів, отриманих як гуманітарна допомога.

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Він додав, що подібна проблема не вникне й наступного року, адже вітчизняні виробники мають збільшити свої виробничі потужності з випуску джгутів-турнікетів.

Також Верба зазначив, що закупити подібну продукцію за кордоном можна, але її цінова пропозиція суттєво вища, ніж в Україні.