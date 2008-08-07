Основні чинники розвитку раку

Розвиток онкологічних захворювань, як відомо на сьогоднішній день, обумовлений як дією зовнішнього середовища, так і внутрішніми особливостями організму, в які входить і спадковість. Доведено, що якщо в родині були випадки онкологічного захворювання, ризик того, що воно розвинеться у чергового члена сім`ї, вище, ніж в родині, де від раку ніхто не страждав.

На спадковість, як і на інші внутрішні особливості організму людина, на жаль, вплинути не здатна. Але в силах будь-кого з нас усунути зовнішні причини, через які можливе виникнення онкологічного захворювання. А основні з цих причин такі:

1 - Неправильне харчування. Можливо, це вже «в зубах навязло», проте факт залишається фактом – надмірне споживання жирного, гострого і солодкого, а також фаст-фуду, і брак в раціоні свіжих фруктів і овочів знаходиться на першому місці серед причин, через які розвиваються онкологічні захворювання. Отже, правильно харчуватися і стежити за вагою просто необхідно!

2 – Паління. Теж вельми відомий і неспростовний факт. Чим більше людина палить, тим більше канцерогенних речовин потрапляє не тільки в її легені, але і в організм вцілому – з мокротою і слиною. Саме тому куріння приводить до розвитку раку легенів у восьми з десяти випадків, а що стосується інших видів раку, то і в їх виникненні звичка «диміти» грає чималу роль.

3 – Зловживання алкоголем. При непомірному споживанні спиртних напоїв може розвинутися рак порожнини рота, печінки і молочної залози. Необхідно звертати увагу на зміст спирту в будь-якому алкогольному напої, і прагнути не перевищувати норму двохсот грам чистого спирту на тиждень.

4 – Мешкання в забрудненому середовищі і робота, при якій людина піддається різного роду шкідливим випромінюванням. Єдина порада, яку тут можна дати: змінити місце проживання і роботу, причому, чим скоріше, тим краще для здоров`я.

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