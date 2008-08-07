Несподіваний спосіб поліпшити пам`ять

Харчування, запущені хвороби, шкідливі звички - все це негативно позначається на нашій голові. Ось список з 9 чинників, здатних поліпшити або погіршити нашу пам`ять.

Соєві замінники зазвичай вважаються безпечнішим аналогом натуральних продуктів - м`яса, шоколаду, молока. Проте останні дослідження показують, що надмірне захоплення соєвим сиром (тофу) загрожує серйозними проблемами з пам`яттю і навіть недоумством в старості. Тофу можна зустріти в кожному японському або китайському ресторані - як десерт, закуси або інгредієнта салату. Тофу також використовується у вегетаріанській кухні і в популярних у наш час пісних меню.

Солодощі також погано впливають на пам”ять. Власне шкодять пам`яті не самі солодощі, а велика кількість вуглеводів, яка в них міститься. Річ у тому, що коли наш організм одержує багато вуглеводів, йому, відповідно, доводиться виробляти багато інсуліну, щоб справиться з рівнем цукру в крові. Із-за чого, у свою чергу, особливий фермент, що знаходиться в клітинах нашого мозку, майже повністю витрачається на контроль інсулінового балансу. А на те, щоб прибрати з організму шкідливі для нашої пам`яті крохмалисті білки, майже нічого не залишається. Тому в список шкідливих продуктів можна сміливо включати крупи, мучне, фруктові соки і газовану воду.

Особливо згубно впливає на пам’ять куріння. Як затверджують американські медики, куріння у віці 35-50 років провокує не тільки проблеми з довготривалою пам`яттю, але і серйозні порушення мовних навичок.

Добре на пам’ять впливають статини. Ліки з цієї групи, як правило, призначають хворим з підвищеним рівнем холестерину. Дослідження Мічиганского інституту здоров`я показали, що люди, які приймають статини регулярно, приблизно в 2 рази менше схильні до різних "головних" недуг, ніж інші. Зокрема порушенням пам`яті і навіть хворобі Альцгеймера. Імовірно, секрет криється в здатності статинів збивати рівень інсуліну в крові.

Хвороби щитовидної залози погіршують пам`ять. Як вважають ірландські лікарі, втрата пам`яті - обов`язковий симптом проблем з щитовидкою. Хвора залоза працює погано, і в результаті організм недоотримує гормони, необхідні йому для регулювання найважливіших процесів життєдіяльності. Зокрема механізму запам`ятовування і відтворення інформації.

Торішні дослідження у області неврології показали, що занадто емоційні люди, більш схильні до стресів і депресій, на 40% частіше страждають від різних розумових розладів. Отже, якщо хочете зберегти тверезий розум і тверду пам`ять до старості, шкодуйте свої нерви і прагніть почастіше піднімати собі настрій

Легка мігрень, біль в поясниці, різі в шлунку - багато хто з нас звик приймати ці "дрібні" неприємності як щось звичайне. Тим часом, навіть найлегші, але постійні незручності здатні значно зіпсувати вам сон, настрій і навіть здатність добре працювати. Негативно позначаються хронічні болі і на пам`яті: у 2007 році група лікарів обстежувала декілька десятків пацієнтів, що відчували різні болі більше 6 місяців, і з`ясувала, що дві третини з них страждали порушеннями пам`яті і уваги.

Поліпшити пам`ять можна одружившись. Першими припущення про те, що сімейний стан позначається на стані нашого мозку, зробили шведські учені. Вони використовували дані своїх фінських колег, які порівняли здоров`я 1400 пацієнтів на різних етапах їх життя. Вперше вони обстежували своїх добровольців, коли тим було близько 35, в другій - через 21 рік після початку роботи. З`ясувалося, що краще за всіх зберегли свою пам`ять ті, хто велику частину цього часу провели з чоловіком або дружиною, гірше за всіх - самотні і розлучені люди.

Не гірше, ніж шлюб, покращує пам`ять вживання риби. Те, що риба корисна для мозку, давно твердили багато дієтологів. Тепер дослідники знайшли цьому чисельне підтвердження: споживання риби 3 і більше разів в тиждень знижує ризик порушень пам`яті, слабоумства і навіть інсульту на 26%.

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