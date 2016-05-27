В Україні змінено норми Cанітарного регламента для дитячих садків

Наказ скасовує санітарні правила для ДНЗ, основні положення яких розроблялися у радянські часи та є неприйнятними для сучасних умов, усуває дублювання вимог з іншими нормативно-правовими документами.

Вимоги Санітарного регламенту поширюються для ДНЗ всіх форм власності. Їх пріоритетом залишається здоров'я та безпека дітей.

Так, документ містить оновлені санітарно-гігієнічні вимоги до будівель та приміщень, території дошкільних навчальних закладів, санітарно-гігієнічні вимоги до освітлення, водопостачання, водовідведення та опалення, вимоги до утримання басейнів, повітряно-теплового режиму, вимоги до організації харчування.

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Присутні у регламенті також санітарно-гігієнічні вимоги до особистої гігієни персоналу, вимоги до медичного обслуговування, оцінки стану здоров'я дітей, вимоги до розпорядку дня і навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей.

Документ чітко конкретизує, наприклад, перелік рослин, дерев, кущів з колючками, отруйними плодами, яких не повинно бути на території закладу. Наведені нормативи штучної освітленості основних приміщень, підбору меблів для дітей дошкільного віку, протокол хронометражних спостережень за заняттями з фізичного виховання.

Документом передбачено звуження дискреційних повноважень державних інспекторів. Виключено всі будівельні вимоги, які використовуються лише до ДНЗ, що будуються. Виключено усі категоричні вимоги щодо розмірів приміщень, об'єктів, відстаней тощо. Виключено погодження, висновки та інші дозвільні документи. Передбачено умови, що сприятимуть створенню дитячих садків, у тому числі у житлових та нежитлових приміщеннях.

У документі враховано нове законодавство у сфері безпечності харчових продуктів та нехарчової продукції. Зменшено диференціацію температурних режимів. За наявності згоди батьків дозволено використання кліматичної техніки.

Передбачається використання інших видів ліжок, окрім стаціонарних; двоповерхові ліжка не заборонено за умови безпечності їх конструкції. Передбачається можливість аутсорсингу послуг з харчування, у разі дотримання законодавства у сфері безпечності та якості харчових продуктів.

Відповідно до нових правил, медичні довідки у разі відсутності дитини не вимагаються, окрім випадків інфекційного захворювання дитини.

"Цей документ один з прикладів переходу від санітарного максималізму до раціоналізму, – вважає Святослав Протас, очільник Держсанепідслужби України. – Регламент визначає головне – дитина має бути захищена у навчальному закладі, це передбачає і безпеку перебування і харчування, а як це буде зроблено найкращим чином, вирішує адміністрація садочка".