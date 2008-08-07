Президент підписав закон про підвищення акцизу на тютюн
09:43, 07 серпня 2008Країна
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Прес-служба глави держави
Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби».
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Довідка УНІАН. Верховна Рада України 31 липня 2008 року ухвалила закон „Про внесення змін до статті 1 Закону України „Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби”, згідно з яким з 1 вересня 2008 року передбачено підвищення ставок акцизного збору на тютюнові вироби: у гривні – з 5 грн. до 12,5 грн. за 1 тисячу штук на сигарети без фільтру, з 14 грн. до 30 грн. за 1 тисячу штук на сигарети з фільтром; у відсотках – з 12,5% до 16%.
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