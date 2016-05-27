Призначено очільника Держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Кабінет міністрів України призначив в.о. голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками Ірину Суворову.

Відповідне розпорядження від 25 травня 2016 р. № 379-р опубліковано на Урядовому порталі. "Призначити Суворову Ірину Миколаївну виконуючою обов’язки Голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками до призначення в установленому порядку Голови цієї Служби", - йдеться в документі.

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