В Киргизії троє лікарів потрапили у в`язницю

У Киргизії троє лікарів, що звинувачувалися в зараженні пацієнтів ВІЛ-інфекцією, засуджено до позбавлення волі, ще шестеро медпрацівників одержали умовні терміни. Такий вирок був винесений Ошськім міським судом.

Найбільш суворий вирок був ухвалений відносно трьох медичних працівників з Ошськой міжобласної дитячої клінічної лікарні і з сільської Ноокатськой лікарні. За халатність при виконання службових обов`язків, ВІЛ-інфекцією, що привела до зараження дітей, одного з медпрацівників засудили на п`ять років позбавлення волі. Двоє інших медиків були засуджені до чотирьох років позбавлення волі, повідомили в Ошськой обласній прокуратурі. Після відбування покарання всім засудженим заборонили займатися медичною практикою протягом трьох років, говориться в заяві.

Рішенням суду ще четверо підсудних, обвинувачені в шахрайстві, були повністю виправдані, шість медпрацівників за «зараження ВІЛ-інфекцією» було засуджено на три роки позбавлення волі умовно, повідомив представник прокуратури.

Нагадаємо, влітку минулого року ВІЛ-інфекція була виявлена у восьми матерів і 42 дітей у віці до двох років, що лікувалися в медустановах Ошськой області. Проведене розслідування показало, що причиною розповсюдження інфекції стало багатократне використання нестерильних медичних інструментів. В рамках кримінальної справи 14 медпрацівникам були пред`явлені звинувачення в незаконному продажі медичних препаратів, шахрайстві і неналежному виконанні професійних обов`язків.

medportal.ru