США назвали винуватця загибелі людей від спор сибірки (фото)

Американський вчений Брюс Айвінс, який наклав на себе руки минулого тижня, «був єдиною людиною, винною в розсиланні листів зі спорами сибірської виразки в США в 2001 році».

Про це заявив на прес-конференції представник Міністерства юстиції США прокурор Джеффі Тейлор.

Як повідомляє www.svobodanews.ru, ФБР оприлюднило більш ніж 200 сторінок документів, що стосуться справи. Прокурор Джеффі Тейлор заявив на прес-конференції, що з причин секретності деяка частина інформації не може бути оприлюднена. До цих пір не зовсім зрозумілі мотиви злочину. За словами Тейлора, початковим матеріалом для отримання спор, розісланих у листах, послужили отруйні речовини, створені Брюсом Айвінсом. Він зберігав їх у своїй лабораторії в спеціальному контейнері.

Коли Айвінс відчув, що слідство підбирається до нього, він наклав на себе руки. Незабаром після вересневих терактів 2001 року декілька редакцій і офісів законодавців одержали листи, в яких були спори сибірської виразки. В результаті 17 осіб захворіли і 5 померли.