На Тернопільщині вже захворіло двоє дітей

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, інциденти зафіксовані в с. Горошова Борщівського району та с. Городок Заліщицького району.

На даний момент причини та обставини захворювань з’ясовуються.

Крім того, інформуючи про хід ліквідації наслідків стихії, в УМНС зазначили, що із 429 затоплених криниць 365 звільнено від води та продезінфіковано, на 64-х криницях проводяться роботи з розчистки та відкачування води. Робочими групами державної ветеринарної служби проведено обстеження 1001-го двору, двох ферм та одинадцяти скотомогильників. Проведено дезінфекцію 104 об’єктів загальною площею 3670 кв. м.

У Монастириському районі, повідомили в Управлінні МНС, зафіксовано загибель птиці та тварин. Зокрема, загинули 1021 птиця, 71 кріль, 9 котів та собак, 28 сімей бджіл. На даний час проведено повну очистку території району від загиблих тварин та птиці з подальшою утилізацією в паспортизованих скотомогильниках.

Станом на 7 серпня затоплених житлових будинків немає. Загалом їх було 488 у 23 населених пунктах. 18 будинків внаслідок стихії в області зруйновано, 283 потребує капітального ремонту, 187 - пошкоджено. Загальні збитки внаслідок надзвичайної ситуації на території області становлять 197,63 млн. грн.