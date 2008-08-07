У Запорізькій області госпіталізовано троє курортників
11:30, 07 серпня 2008Країна
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Двоє з них - діти
Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС, в ніч на 6 серпня 6 чоловік, які відпочивали на базі відпочинку «Янтар», звернулися в Бердянську міськлікарню зі скаргами на високу температуру і нудоту. Троє з тих, що звернулися, зокрема двоє дітей, були госпіталізовані з діагнозом «харчова токсикоінфекція».
За даними МНС, до сьогоднішнього дня 1 з постраждалих дітей уже виписаний, стан ще 2 госпіталізованих медики характеризують як «стабільний».
Що стало причиною масового отруєння офіційно поки не повідомляється.
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