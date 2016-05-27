На лікуванні за кордоном перебувають 19 українських військовослужбовців
12:34, 27 травня 2016Країна
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На лікуванні за кордоном перебувають 19 українських військовослужбовців, які отримали поранення в зоні проведення АТО.
На лікуванні за кордоном перебувають 19 українських військовослужбовців./ УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України підполковник Дмитро Гуцуляк.
«19 військовослужбовців перебувають на лікуванні за кордоном. З них шестеро – в Німеччині, по четверо – у Литві та Естонії, по двоє – в США та Латвії та один – у Польщі», - сказав він.
Водночас на лікуванні та контролі в закладах охорони здоров'я Міноборони перебувають 89 військовослужбовців ЗСУ, поранених в ході антитерористичної операції.
37 військовослужбовців проходять реабілітацію у санаторно-курортних закладах.
Загалом з початку року реабілітаційне лікування пройшли 285 учасників АТО, повідомив Гуцуляк.
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