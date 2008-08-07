На одеських пляжах нафти більше норми в 18 разів

У 18 разів перевищила гранично-допустиму норму концентрація нафтопродуктів у воді пляжної зони Одеси на 12 станції Великого Фонтану.

Про це повідомила головний фахівець із зв`язків з громадськістю управління МНС Одеської обладміністрації Лідія Янковська.

За її словами, 2 серпня співробітники санепідстанції виявили в морі нафтопродукти. Забруднення акваторії виявлене в районі причалів номер 144, 146, 147 і пляжів "Рів`єра" і "Полярна зірка".

У пробах морської води, відібраних на 13 станції Великого Фонтану біля пляжу "Полярна зірка" концентрація нафтопродуктів перевищувала гранично-допустиму концентрацію в 1,8 разу. На причалі номер 146 - в 8,8 разу.

Також Янковська додала, що у суботу, 2-го серпня, співробітники пляжних комунальних підприємств і причалів прибрали прибережну смугу і перенесли нафтопродукти на заасфальтовану ділянку.

За даними Янковської, до цих пір джерело забруднення не виявлене.

24.ua/news