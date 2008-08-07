Про користь дині і кавуна

У серпні диня і кавун — улюблені ласощі дітей і дорослих. Ми всі знаємо, що це дуже корисні і соковиті фрукти.Тільки і диня, і кавун це зовсім не фрукти, а на питання, чим саме вони корисні, важко дати точну відповідь. Наприклад, диня — це овоч, близька родичка огірка, а кавун — ягода «двох сезонів»: перші кавуни з`являються на наших прилавках вже в кінці червня, а другі (які вважаються справжніми) — восени. Так чим же корисні ці соковиті делікатеси?

Диня

Що містить?

95% води, цуко, кальцій, цинк, жири, вітаміни А, В, С і Р

Кому корисна?

У м`якоті баштанної цариці дині є речовини, що допомагають виробленню серотоніна, — «гормону щастя», тому вона корисна тим, у кого поганий настрій.

Наївшись дині про запас, можна підготувати організм до приходу зими, укріпити імунітет — завдяки кремнію, яким багата "баштанна цариця". Цей мікроелемент регулює всі фізіологічні функції оргнізму: покращує обмін речовин, роботу кори головного мозку, нервів і стінок внутрішніх органів. Завдяки ньому диня і допомагає боротися з хронічними запальними захворюваннями.

Завдяки високому вмісту заліза диня стимулює кровотворення, тому вона корисна тим, хто страждає анемією (недокрів`ям) і жінкам в критичні дні.

Насіння дині містять велику кількість цинку. Цей мікроелемент стимулює вироблення сперми, тому насіння дині вважаються народним афродизиаком.

У скоринках дині багато вітамінів, що володіють антиоксидантними властивостями. Вони надають омолоджуючу дію на шкіру обличчя. Накладати кірки на шкіру обличчя особливо корисно тим, у кого вона прикрашена ластовинням.

У чому небезпека?

У дині міститься багато «важких» цукрів, тому нею не варто захоплюватися діабетикам. Надмірне вживання дині може викликати розлад кишківника і коліки. Не варто захоплюватися цим овочем людям з надмірною масою тіла.

Як вибрати?

Щоб диня принесла більше користі, вона повинна бути стиглою — тоді в ній міститься максимум вітамінів. Плоди, що дозріли, видають глухий звук. Ще один критерій стиглості — кірка. У стиглої дині вона повинна бути м`якою (якщо натискати на неї з протилежного боку від стебла). Не варто купувати диню з пошкодженою кіркою: м`якоть може бути ватяною і гіркою на смак. І пам`ятайте про запах: стигла диня має чудовий аромат. Крім того, дині, як і кавуни, можуть бути нітратними, тому вимагайте у ринкового продавця довідку санітарної лабораторії про проходження динями нітратного контролю.

Порада. Диня дуже капризна: вона не любить сусідства в шлунку, тому уникайте прийому їжі 2 години до і після вживання дині, інакше буде пронос.

Кавун

Що містить?

87% води, цукор, харчові волокна, вітаміни B1, В2, З, PP, фолієва кислота, калій, магній

Кому корисний?

Кавун — хороші ліки для гіпертоніків і сердечників з кількох причин. Магній, що міститься в нім, заспокоює серце, ніжні харчові волокна знижують рівень шкідливого холестерину в організмі, а низька концентрація солей викликає сечогінний ефект (а значить, знижує тиск).

Ті ж волокна покращують активність корисних мікроорганізмів в кишківнику, завдяки чому служать профілактикою дисбактеріозу.

Кавун — один з лідерів за вмістом фолієвої кислоти, яка стимулює кровотворення і регулює правильний розвиток нервової системи у плоду. Тому ця ягода дуже корисна вагітним і тим, хто страждає від недокрів`я.

З м`якоті можна приготувати очищуючу і живильну маску. Для цього її потрібно розтерти до однорідної маси і покласти на обличчя на 15 хвилин, після чого змити теплою водою.

Не поспішайте викидати насіннячка кавуна — воно містить корисні масла. Подрібніть його на м`ясорубці і додайте в кип`ячену теплу воду. Накладіть таку маску на обличчя на 10-15 хвилин, і шкіра стане ніжно-бархатистою.

У чому небезпека?

На відміну від дині, цукри кавуна засвоюються без витрат інсуліну, тому ласувати ягодою можуть навіть діабетики. Протипоказань у нього немає, проте зустрічається індивідуальне несприйняття цієї ягоди.

Як вибрати?

Вибирайте плід середніх розмірів. У дрібних кавунах міститься надлишок нітратів (тому вимагайте у продавця на ринку аналогічну довідку, як у випадку з динями), а ось кавуни крупних розмірів — результат надмірних добрив. Стигла ягода повинна «тріщати». Зверніть увагу на кавуновий «хвостик»: якщо він сухий, а місце, звідки він росте опукле — значить, кавун стиглий і дозрілий в природних умовах. На боці у кавуна повинна бути земляна пляма: стежте за тим, щоб вона була жовтою, а не білою (біла — кавун незрілий).

Порада. Перевірити "нітратність" смугастої ягоди можна і самому: для цього потрібно розтерти шматочок м`якоті кавуна в склянці води. Якщо вода забарвилася в червоний колір — їсти такий екземпляр не потрібно. А якщо ягода стигла — вода просто помутніє. При покупці вимагайте довідку санітарної лабораторії про проходження динями нітратного контролю.

segodnya.ua