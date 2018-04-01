8 правил безпечної подорожі для ”сердечників”

Літо. Всі їдуть відпочивати. Багато за кордон, на моря. Людям, страждаючим серцево-судинними захворюваннями, корисно пам`ятати декілька правил, щоб відразу після відпочинку або під час нього не опинитися на лікарняному ліжку.

Правило перше. При виборі країни для відпочинку потрібно віддавати перевагу країнам, близьким за кліматичними умовами до вашого постійного місця проживання.

Правило друге. По можливості, намагайтеся не перелітати з однієї півкулі в іншу і не міняти більше 2-3 часових поясів.

Правило третє. Перед від`їздом відвідайте свого лікаря і розкажіть йому про свої плани. Погодьте з ним режим вживання рідини і сечогінних засобів на період відпочинку. Запасіться відповідними медикаментами – тими, що приймаєте постійно і тими, що можуть знадобитися в екстреній ситуації.

Правило четверте. Вивчіть назви і дози препаратів, які ви приймаєте. Не відступайте від прописаних лікарем часу і дозування.

Правило п`яте. Під час відпочинку прагніть стежити за своєю вагою. Зменшення маси тіла не тільки поліпшить самопочуття, але і знизить навантаження на серце. Якщо маса тіла збільшується, значить - досить їсти, навіть якщо їжа смачна і безкоштовна.

Правило шосте. Визначте з лікарем норму фізичного навантаження. Конкретний режим залежить від стабільності вашого стану, самопочуття і віку. Можливо, вам цілком достатньо прогулянок пішки і купання в басейні. А, можливо, одержите дозвіл на активніші дії (аквабайк, банан, волейбол).

Правило сьоме. Детально обговоріть із лікарем харчування на відпочинку: чи дотримуватись вам дієти, чи можна відступити від неї. У «сердечників» режим харчування приблизно однаковий: обмеження прийому жирів, смаженої їжі, замість свинини і яловичини м`ясо птиці і риба, знежирені молочні продукти і т.п.

Не захоплюйтеся солодощами, більше свіжих фруктів, обмежте споживання солі і гострої їжі. Визначтеся з нормою алкоголю. У деяких країнах вам запропонують до столу вино, в деяких пиво. Постарайтеся чергувати прийом алкоголю з мінеральною водою без газу. Але якщо лікар сказав «ні», то про спиртне доведеться забути.

Правило восьме. Зверніть увагу на медичну страховку, запропоновану турфірмою. З`ясуйте всі питання, що стосуються меддопомоги за кордоном. Пам`ятайте, що, як правило, в страховці передбачається лише перша і екстрена допомога. Лікування хронічних захворювань не передбачене.