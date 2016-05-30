Підписано закон щодо соцзахисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, документ спрямований на посилення державної підтримки сімей, де виховуються діти-інваліди підгрупи А.

Згідно закону одному з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікунів, піклувальників призначається надбавка на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А незалежно від факту роботи, навчання, служби.

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Документом також вносяться зміни до законів «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», якими до кола застрахованих осіб відноситься один із непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

Періоди отримання цими особами надбавки пропонується зараховувати до страхового стажу та сплачувати за них страхові внески з Державного бюджету.