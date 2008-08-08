Вчені: Нікотиновою залежністю можна керувати

Канадські медики провели ряд досліджень і з`ясували, чому одні звикають до паління буквально з першої цигарки, інші ж і після декількох років паління можуть без проблем відмовитися від шкідливої звички. Вчені провели дослідження на лабораторних щурах, які володіють схожою з людською структурою мозку.

Фахівцям вдалося ідентифікувати специфічний допаміновий рецептор мозку, який і контролює сприйнятливість організму до нікотину. Шляхом маніпулювання подібними рецепторами, медикам вдалося штучно занижувати або завищувати сприйнятливість гризунів до тютюнового диму.

В Університеті Західного Онтаріо говорять, що насьогодні всі проведені досліди справедливі тільки для щурів, проте сам той факт, що нікотиновою залежністю можна маніпулювати, вже звучить для маси людей багатообіцяюче.

"Під час дослідів нам вдалося зробити для щурів з нікотину речовину, що викликає огиду, при тому що раніше вони були штучно схильні до його дії в об`ємах, достатніх для звикання. У перспективі така методика, можливо, зможе допомогти мільйонам людей відвикати від нікотину", - говорить доктор Стівен Лавіолетт, один з авторів дослідження.

За його словами, за рахунок маніпулювання допаміновими рецепторами можливо як підвищувати, так і знижувати пристрасть до тютюнового диму. У людей, за твердженням дослідників, серед таких рецепторів спостерігаються природні відмінності, які роблять одних більш залежними від нікотину, а інших менш залежними.

"Тепер належить створити факрмакологічне рішення для нешкідливої маніпуляції чутливістю рецепторів", - говорить Лавіолетт.

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