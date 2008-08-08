Кабмін затвердив заходи щодо постраждалих від повені областей

Текст розпорядження від 6 серпня 2008 р. № 1058 опубліковано на сайті Верховної Ради.

Документом доручено Міністерству охорони здоров`я разом з Вінницькою, Закарпатською, Івано-Франківською, Львівською, Тернопільською і Чернівецькою облдержадміністраціями невідкладно скласти перелік населених пунктів з підвищеним епідемічним ризиком, розташованих в зонах надзвичайної екологічної ситуації, і подати його Міністерству у справах сім`ї, молоді і спорту.

Крім того, Мінсім’ї, Міністерству з надзвичайних ситуацій, Міністерству охорони здоров`я, Мінтрансзв’язку, Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській і Чернівецькій облдержадміністраціям доручено вжити невідкладні заходи для першочергового вивезення дітей з постраждалих населених пунктів для оздоровлення і психологічної реабілітації.