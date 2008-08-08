У потерпілих від повені регіонах виявлено випадки вірусного гепатиту А

Державною санітарно-епідеміологічною службою областей продовжується здійснення моніторингу за санітарною та епідемічною ситуацією, станом довкілля та об’єктів підвищеного епідризику, проведення оцінки і прогнозування санітарно-епідемічної ситуації. Ускладнень санітарної та епідемічної ситуацій у зв’язку з несприятливими погодними умовами на сьогодні немає.

Проводиться щоденний моніторинг інфекційної захворюваності населення в розрізі адміністративних територій. Станом на 07.08.2008 епідемічна ситуація щодо захворюваності на гострі кишкові інфекції та вірусний гепатит А стабільна. Групових спалахів гострих кишкових інфекцій, вірусного гепатиту А, лептоспірозу не зареєстровано. У Івано-Франківській області реєструються поодинокі захворювання людей на гастроентероколіти, які не пов’язані між собою та не пов’язані факторами передачі, де за минулу добу за даними термінових повідомлень зареєстровано 42 випадки гастроентероколітів, у тому числі дітей до 14 років – 18, та 3 випадки захворювання на вірусний гепатит А; Львівській – 5 випадків гастроентероколітів (Дрогобицький р-н – 1, Жидачівський – 1, Стрийський – 3), 1 випадок лептоспірозу в Сколівському районі на територіях, що постраждали внаслідок повені; у Тернопільській – захворювання на харчову токсикоінфекцію у c.Устячко Заліщицького району, яке постраждало підчас стихійного лиха. По кожному випадку захворювання проведене обов’язкове епідеміологічне розслідування з метою недопущення поширення захворювання. На решті території ускладнень санітарно-гігієнічної та епідемічної ситуацій у зв’язку з несприятливими погодними умовами на сьогодні немає.

Проблемним питанням залишається забезпечення достатньої кількості деззасобів (в т.ч. для посилення дезінфекційного режиму на водозабірно-водопровідних спорудах), пально-мастильних матеріалів, довозу населенню питної води, проведення очистки затоплених та замулених водозабірних споруд і криниць, відновлення роботи каналізаційних насосних станцій, тощо.