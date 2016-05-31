Чиновникам МОЗ пояснили, що таке корупція

Як повідомили УНІАН у МОЗ, працівники апарату МОЗ прослухали лекцію з питань запобігання корупції

Слухачам конкретизували деякі поняття Закону України «Про запобігання корупції», ознайомили з процедурою подання декларацій за новою системою, розповіли про державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, адміністративну та кримінальну відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, навели приклади, як протидіяти корупції і в житті, і в службовому середовищі, як діяти у разі надходження пропозиції неправомірної вимоги/ подарунка.

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Учасники заходу активно долучилися до обговорення та мали змогу отримати відповіді на найбільш суперечливі питання.

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