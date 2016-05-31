Чиновникам МОЗ пояснили, що таке корупція

09:34, 31 травня 2016
Країна
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У МОЗ України відбувся інформаційно-освітній захід для державних службовців з питань запобігання корупції, ініціатором проведення якого виступила міжнародна неурядова антикорупційна організація Transperency International Ukraine.

фото: УНІАН

Як повідомили УНІАН у МОЗ, працівники апарату МОЗ прослухали лекцію з питань запобігання корупції

Слухачам конкретизували деякі поняття Закону України «Про запобігання корупції», ознайомили з процедурою подання декларацій за новою системою, розповіли про державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, адміністративну та кримінальну відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, навели приклади, як протидіяти корупції і в житті, і в службовому середовищі, як діяти у разі надходження пропозиції неправомірної вимоги/ подарунка.

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Учасники заходу активно долучилися до обговорення та мали змогу отримати відповіді на найбільш суперечливі питання.

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Transperency International – відома міжнародна неурядова антикорупційна громадська організація, діяльність якої в Україні спрямована на прозорі публічні фінанси, належне та прозоре врядування, ефективну антикорупційну політику, прозорість та конкурентність проведення державних закупівель тощо.

Transperency International має більше 100 національних осередків.

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