Як подолати печію

Ніхто не займався ніколи підрахунком тих людей, які страждають від печії, але, напевно, їх число велике. Якщо ж печія з`являється досить часто, то необхідно зайнятися її профілактикою і лікуванням. З`являється печія за наявності підвищеної кислотності шлунку, при запаленні слизових оболонок, при рухових порушеннях роботи верхньої і нижньої частин стравоходу.

Зверніть увагу на той факт, що більша кількість людей починає скаржитися на появу печії в святкові дні і після них, що супроводжувалися питтям в великих кількостях і відсутністю обмежень в споживанні різноманітної їжі.

А після такого натиску, надлишок кислого шлункового соку норовить прорватися в стравохід.

Безпечною медики вважають лише ту печію, яка з`являється лише періодично, тоді коли людина напередодні перебрала з міцними напоями або викурила більшу кількість сигарет.

Але, з печією можна боротися самостійно. Для цього ми познайомимо вас з десятьма ефективними прийомами, які виліковують або запобігають появі печії. Щоб понизити концентрацію кислоти в шлунку і стравоході, можна лише прийняти перед їжею стакан прісної води. Також, можна просто «зв`язати» надлишок кислоти в шлунку. Для цього перед початком трапези слід зжувати і проковтнути шматочок сирої картоплі, або декілька лісових горішків, або невеликий шматок білого хліба.

Особливо велика кількість кислоти в шлунку виробляється при переварюванні жиру, це підвищує ризик появи печії, тому найпростішим методом в цьому випадку, є обмеження в споживанні будь-яких жирів.

Слід скоротити споживання і кислотоутворювачів, до яких можна віднести цитрусові, томати, часник, кислі фруктові соки, гострі приправи.

Відмовившись від цього набору продуктів, ви понизите ризик появи печії в два рази.

Не нехтуйте старою й доброю порадою їсти частішим, але помалу, оскільки великі порції їжі шлунку переварити значно складніше, та й часу на це потрібно більше.

Краще поділити заплановане денне меню не на три прийоми, а розбити його на п`ять-шість протягом дня.

Як би вас не хилило на сон після їжі, не піддавайтеся у своїм бажанням, оскільки в положенні лежачи шлунковий сік легше проникає в стравохід.

Якщо ж ви не можете подолати в собі бажаннятрохи передрімати, то під час післяобіднього відпочинку дотримуйтеся нескладного правила, так наприклад, верхня частина тіла повинна розташовуватися вище за живіт. Замість однієї подушки, покладіть під голову декілька.

Ваш одяг повинен бути зручним, відмовіться від носіння обтягуючих брюк або сильно затягнутих поясів, оскільки вони тиснуть на живіт і діафрагму, що призводить до виштовхування шлункового соку в стравохід.

Якщо ж ви все ж таки віддаєте перевагу модному одягу, то після їжі вам слід ослабити пояс.

Обов`язково порядку слід обмежити споживання смакових добавок до страв, а також відмовитися від шкідливих звичок. Адже, наприклад, куріння висушує слиз в стравоході.

Споживання алкоголю розслабляє сфінктер шлунку, який є круговим м`язом, що стискає і розтискає його.

Особливо важливо не приймати спиртного перед початком прийому їжі.

Всіма нами улюблений напій, кава, так само активізує утворення кислоти в шлунку, що означає, що їжу не слід закінчувати чашкою кави, оскільки вона жодною мірою не сприяє процесу травлення.

Якщо печія заважає вам заснути, то на ніч слід випити стакан настою ромашки аптечної, а потім лягти на лівий бік.

Сильну печію лікують ліками, які зв`язують кислоту, але приносять вони лише тимчасове полегшення, тому не варто займатися самолікуванням, краще звернутися своєчасно до фахівця.