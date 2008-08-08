Бундестаг пропонує заборонити продаж ”кіндер-сюрпризів”

Комісія бундестагу у справах дітей пропонує заборонити продаж "кіндер-сюрпризів" - шоколадних яєць з іграшками всередині.

Шостого серпня Комісія бундестагу у справах дітей рекомендувала заборонити продаж цих шоколадних виробів. Діти нібито не в змозі відрізняти, що можна, а що не можна їсти; поєднання продуктів харчування і іграшок представляє небезпеку для їх здоров`я.

Тим часом кондитерська фірма Ferrero, яка випускає "киндер-сюрпризи", заявила, що "до цих пір не немає ніяких доказів того, що комбінація з солодощів і іграшок створює підвищену небезпеку для дітей". Компанія нагадала, що іграшка відокремлена від шоколадки пластиковою капсулою, в якій вона зберігається.

Крім того, безпека продукту підтверджена декількома експертизами незалежних інститутів. Комбінація з неїстівних предметів і продуктів харчування не заборонена і директивою Євросоюзу 1988 року про безпеку іграшок.

"Кіндер-сюрприз" з`явився на ринку в 1974 році. Не дивлячись на нарікання з боку зубних лікарів, шоколадні яйця за короткий час стали користуватися великою популярністю як в Німеччині, так і за її межами. Щороку Ferrero випускає 20 серій різних фігурок і 150 іграшок-конструкторів, які поміщаються в шоколадні яйця.

У Германії фігурки з шоколадних яєць для тисяч дітей і дорослих колекціонерів вже стали культовими. Щорічно в декількох містах проходять біржі "Кіндер-сюрпризів". Найбільша в Германії зустріч колекціонерів фігурок чотири рази на рік проходить в Драйайхе недалеко від Франкфурта-на-Майні.

БелаПАН