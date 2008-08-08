Думка про безсольові дієти

Цілком можливо, що ця стаття викличе негативну реакцію з боку деяких читачів. Але, слід зазначити, що безсольові дієти не можна відносити до розряду здорового харчування, оскільки вони здатні створити для людини масу проблем. Причому, твердження це доведене експериментальним шляхом.

Відомий той факт, що реакції, які відбуваються в організмі за участю кухонної солі, проходять на клітинному рівні, при роботі, так званого, каліє-натрієвого «насоса», баланс (рівновага), в його діяльності підтримується спеціальними рецепторами клітинних мембран. При збоях в цьому механізмі знижується приток в організм натрію, що закінчується вельми сумно.

Дослідники, при роботі над цим питанням, встановили, що існує явний зв`язок між дефіцитом натрію і смертями у значного числа людей, які перебували на обліку в медичних установах.

За ними велося спостереження протягом тривалого періоду часу, що складає приблизно двадцять років. Вивчення історій хвороб цих людей показало, що ті з них, хто вважав за краще або дотримувався низькосольової дієти або дієти зовсім без солі, складали значно більший відсоток від загальної кількості смертей, ніж у тих, хто дотримувався традиційного споживання солі.

Однією з причин цього явища вчені називають те, що низькосольові дієти сприяють підвищенню концентрації в крові не дуже добре вивченого гормону реніну, який викликає звуження і спазми кровоносних судин, а це приводить до тромбоутворення, що, у свою чергу, значною мірою підвищує ризик виникнення інфаркту.

Крім цього, дефіцит натрію негативно позначається на виробленні інсуліну, який «покликаний» стежити за нормалізацію концентрації цукру в крові, а також викликає патологічне підвищення активності нервових клітин і нервових закінчень.

Група американських дослідників, які займалися вивченням даного питання, навіть зверталася в органи охорони здоров`я з вимогою заборонити пропаганду безсольових дієт.

Але, супротивники солі перейшли в контратаку, і стали з свого боку приводити аргументи, які говорять про те, що при надмірному споживанні солі відбувається підвищення артеріального тиску, адже це традиційно вважається передвісник розвитку інсультів й інфарктів.

Проте, як в будь-якій справі, так і в питаннях харчування потрібно дотримуватися принципу «золотої середини». Адже не йдеться про поглинання солі в неймовірних кількостях, а про елементарне дотримання необхідних для організму норм.

Тому і пропонується не доводити справу до крайнощів в гонитві за зниженням ваги, використовуючи при цьому дієти, що виключають споживання солі взагалі.

А ось в розумних межах сіль вживати все ж таки слід, оскільки необхідно підтримувати баланс натрію з калієм і магнієм.