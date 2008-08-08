Від сонячного затемнення постраждало близько 15 людей

Молодий мінчанин до рідкісного астрономічного явища готувався наперед. Спеціально для спостереження за сонячним затемненням десь роздобув захисні окуляри, якими користуються електрозварювальники. На небесне "шоу" дивився довго, абсолютно не побоюючись за зір. Але буквально наступного дня у хлопця виникли проблеми.

"Перед очима з`явилися світлі плями, став гірше бачити. Ні почитати, ні телевізор подивитися", - скаржився він лікарям.

Із схожими симптомами в 10-у мінську міську клінічну лікарню в кабінет невідкладної офтальмологічної допомоги вже звернулося близько 10 людей. Медики поставили їм діагноз - опік сітківки. Лікарі дивуються: за їх практику таких серйозних уражень очей після спостереження за сонячним затемненням ніколи не було.

- Перші пацієнти стали приходити до нас вже в кінці минулого тижня, - розповідає лікар-офтальмолог відділення мікрохірургії ока № 2 10-ої МКБ Ольга Спіглазова. - Хтось дивився на сонце в темних окулярах, хтось взагалі без захисних засобів. Деякі декілька днів не зверталися по допомогу, думали, що все пройде. Чим загрожує опік сітківки? Звичайно, що постраждали повністю не осліпнуть. Але гострота зору може знизитися навіть наполовину. Опік сітківки ока приводить до дистрофічних змін, може залишитися рубець. Трьох людей навіть довелося госпіталізувати: дівчина спостерігала за сонячним затемненням неозброєним оком, двоє хлопців - через сонцезахисні окуляри.

У консультативно-діагностичний офтальмологічний центр при 3-ій міській клінічній лікарні на цьому тижні звернулося п`ять чоловік. Після обстеження медики виявили у них набряк в центральній зоні сітківки.

- Взагалі, опік сітківки ока - достатньо рідкісне явище, - говорить завідувачка центром Ольга Татур. - Вже протягом декількох років у нас стоїть на обліку один хлопець з наслідками сонячного опіку. Скільки продовжиться лікування нових пацієнтів? Все залежить, наскільки сильно у них уражені очі.

На відновлення деяких підуть місяці. Весь цей час вони знаходитимуться під пильним спостереженням медиків. Їм призначені пігулки, очні краплі, уколи.

"СБ - Беларусь сегодня"