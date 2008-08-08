Додавання невеликих доз жіночих гормонів до стандартної терапії шизофренії допомагає краще лікувати це захворювання у жінок, повідомляють вчені з Університету Монаша (Австралія).

Результати дослідження, в якому взяли участь 102 молоді жінки, показали ефективність мікродоз естрогену, який жінки одержували за допомогою шкірного пластиру. Після 28 днів комбінованого лікування (стандартні психотропні препарати плюс естрадіол) у жінок більше, ніж в контрольній групі, зменшилися марення і галюцинації. «Нова методика може стати перспективним методом лікування шизофренії», - вважають вчені. Крім того, стара теорія про те, що гормони захищають жінок від психічних захворювань, одержала нове підтвердження.