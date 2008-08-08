На Тернопільщині благополучна епідемічна ситуація

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в обласній санітарно-епідеміологічній станції.

В СЕС зауважили, що моніторинг інфекційної захворюваності здійснюється в цих районах щоденно, по кожному населеному пункті та по вікових групах, згідно з вказівкою Міністерства охорони здоров’я України. Медиками проводяться подвірні обходи для своєчасного виявлення хворих та підозрілих на захворювання, для надання своєчасної та належної допомоги.

За 7 місяців 2008 року, за даними СЕС, в області не зареєстровано спалахів інфекційних захворювань, випадків захворювань черевним тифом, паратифом чи холерою. За поточний період загальна інфекційна захворюваність в області знизилась на 5,2%.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня у Тернопільській області на території постраждалих внаслідок стихійного лиха районів було зареєстровано 2 випадки захворювання дітей на харчову токсикоінфекцію.

Довідка УНІАН. Загалом у Тернопільській області було підтоплено 488 будинків у 23 населених пунктах. Загальні збитки внаслідок надзвичайної ситуації на території області становлять 197,63 млн. грн.