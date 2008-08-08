Список ліків, які потрібні у зоні лиха

МОЗ звертається по допомогу

За поданням управлінь охорони здоров`я областей, що постраждали внаслідок повеней (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська, Вінницька обл..), Міністерство охорони здоров`я України надає перелік медпрепаратів, яких потребують регіони, та які в якості гуманітарної допомоги можуть надаватися всіма бажаючими. № Назва препарату Форма випуску 1. Ампіциліну тригідрат конвалют 2. Бісептол, 480 конвалют 3. Метронідазол, інєкц. флак. 4. Цефтріаксон, ін.`єкц. флак. 5. Офлоксацин, таб. конвалют 6. Амікацин, ін.`єкц. упак. 7. Цефоперазон, ін.`єкц. фл. 8. Ципрофлоксацин, ін.`єкц. флак. 9. Адреналін, ін.`єкц. упак. 10. Валідол, таб. конв. 11 Валокордин, таб. флак. 12 Дібазол, ін`єкц. упак. 13. Допамін, ін.`єкц. упак. 14. Еуфілін, ін.`єкц. упак. 15. Каптоприл, таб. упак. 16. Кордіамін, таб. упак. 17. Магнію сульфат, ін.`єкц. упак. 18. Новокаїнамід, ін.`єкц. упак. 19. Но-шпа, ін.`єкц. упак. 20. Панангін, ін.`єкц. упак. 21. Строфантин, ін.`єкц. упак. 22. Фуросемід, ін.`єкц. упак. 23. Аналгін, таб. конвалют 24. Аналгін, ін.`єкц. упак. 25. Баралгін, ін.`єкц. амп. 26. Діклофенак, ін.`єкц. упак. 27. Парацетамол, таб. конвалют 28. Ренальган, таб. упак. 29. Спазмалгон, ін.`єкц. упак. 30. Індометацин, таб. конвалют 31. Діамант. зелен., 20 мл флак. 32. Наст. Йоду, 50 мл флак. 33. Перекис водню, 3% фл. 34. Новокаїн, ін.`єкц. 5% упак. 35. Лідокаїн, ін"єкц. упак. 36. Глюкоза 5% флак. 37. Глюкоза 10% флак. 38. Глюкоза 40% упак. 39. Р-н. Рінгера, 400 мл флак. 40. Фіз..р-н, 400 мл флак. 41. Атропіну сульфат, ін.`єкц. упак. 42. Натрію тіосульфат упак. 43. Актив. вугілля, таб. конвалют 44. Амброксол, таб. упак. 45. Гепарин, ін.`єкц., 15 мл флак. 46. Димедрол, ін.`єкц. упак. 47. Етамзілат, ін.`єкц. упак. 48. Глюконат Ca, ін`єкц. упак. 49. Ліпоєва к-та, ін.`єкц. упак. 50. Ре гідрон, упак. 51. Сульфацил натрію, 20% шт. 52. Нормакол, шт. 53. Метаклопрамід, ін.`єкц. упак. 54. Дексаметазон, ін.`єкц. упак. 55. Преднізолон, ін.`єкц. упак. 56. Аміназин, ін.`єкц. упак. 57, Дроперидол, ін.`єкц. упак. 58. Оксибутират натрію упак. 59. Тіопентал натрію, ін.`єкц. флак. 60. Аскорбінова к-та, ін.`єкц. упак. 61. Віт. В1, ін`єкц. упак. 62. Віт. В6, ін.`єкц. упак. Перев`язувальні та інші матеріали 1. Бинти н/с 2. Бинти стер. 3. Гіпс. бинти 4. Підключичні катетери різних розмірів 5. Хірургічний шовк з голкою атравматично. 6. Комірець ортопедичний дит.і доросл. 7. Пластир 8. Марля 9. Рукавички стер., різних р-рів 10. Системи для в/в введення 11. Ендотрахеальний зонд різних розмірів 12. Трахеостомічна трубка №№7, 8, 9, 10 13. Шприци, 10 14. Шприци, 5 15. Шприци, 20 Сироватки 1. Протигангренозна 2. Протиправцева № 10 3. Протизміїна 4. Протиправцевий анатоксин 5. Протибутуліністична типів А, В, С, Е Телефон для додаткової інформації: 8 (044) 424-00-19

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