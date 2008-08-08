Список ліків, які потрібні у зоні лиха

11:58, 08 серпня 2008
Країна
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МОЗ звертається по допомогу

За поданням управлінь охорони здоров`я областей, що постраждали внаслідок повеней (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська, Вінницька обл..), Міністерство охорони здоров`я України надає перелік медпрепаратів, яких потребують регіони, та які в якості гуманітарної допомоги можуть надаватися всіма бажаючими.

№ Назва препарату                               Форма випуску 

1. Ампіциліну тригідрат                       конвалют

2. Бісептол, 480                                     конвалют

3. Метронідазол, інєкц.                         флак.

4. Цефтріаксон, ін.`єкц.                         флак.

5. Офлоксацин, таб.                              конвалют

6. Амікацин, ін.`єкц.                              упак.

7. Цефоперазон, ін.`єкц.                        фл.

8. Ципрофлоксацин, ін.`єкц.                 флак.

9. Адреналін, ін.`єкц.                             упак.

10. Валідол, таб.                                    конв.

11 Валокордин, таб.                              флак.

12 Дібазол, ін`єкц.                                  упак.

13. Допамін, ін.`єкц.                               упак.

14. Еуфілін, ін.`єкц.                                упак.

15. Каптоприл, таб.                               упак.

16. Кордіамін, таб.                                упак.

17. Магнію сульфат, ін.`єкц.                 упак.

18. Новокаїнамід, ін.`єкц.                     упак.

19. Но-шпа, ін.`єкц.                              упак.

20. Панангін, ін.`єкц.                            упак.

21. Строфантин, ін.`єкц.                      упак.

22. Фуросемід, ін.`єкц.                         упак.

23. Аналгін, таб.                                   конвалют

24. Аналгін, ін.`єкц.                              упак.

25. Баралгін, ін.`єкц.                             амп.

26. Діклофенак, ін.`єкц.                        упак.

27. Парацетамол, таб.                          конвалют

28. Ренальган, таб.                               упак.

29. Спазмалгон, ін.`єкц.                       упак.

30. Індометацин, таб.                           конвалют

31. Діамант. зелен., 20 мл                     флак.

32. Наст. Йоду, 50 мл                           флак.

33. Перекис водню, 3%                        фл.

34. Новокаїн, ін.`єкц. 5%                      упак.

35. Лідокаїн, ін"єкц.                             упак.

36. Глюкоза 5%                                   флак.

37. Глюкоза 10%                                 флак.

38. Глюкоза 40%                                 упак.

39. Р-н. Рінгера, 400 мл                       флак.

40. Фіз..р-н, 400 мл                              флак.

41. Атропіну сульфат, ін.`єкц.              упак.

42. Натрію тіосульфат                          упак.

43. Актив. вугілля, таб.                        конвалют

44. Амброксол, таб.                            упак.

45. Гепарин, ін.`єкц., 15 мл                  флак.

46. Димедрол, ін.`єкц.                           упак.

47. Етамзілат, ін.`єкц.                            упак.

48. Глюконат Ca, ін`єкц.                       упак.

49. Ліпоєва к-та, ін.`єкц.                        упак.

50. Ре гідрон,                                         упак.

51. Сульфацил натрію, 20%                   шт.

52. Нормакол,                                        шт.

53. Метаклопрамід, ін.`єкц.                   упак.

54. Дексаметазон, ін.`єкц.                     упак.

55. Преднізолон, ін.`єкц.                       упак.

56. Аміназин, ін.`єкц.                           упак.

57, Дроперидол, ін.`єкц.                      упак.

58. Оксибутират натрію                      упак.

59. Тіопентал натрію, ін.`єкц.              флак.

60. Аскорбінова к-та, ін.`єкц.              упак.

61. Віт. В1, ін`єкц.                                упак.

62. Віт. В6, ін.`єкц.                               упак.

Перев`язувальні та інші матеріали 

1. Бинти н/с  

2. Бинти стер. 

3. Гіпс. бинти 

4. Підключичні катетери різних розмірів  

5. Хірургічний шовк з голкою атравматично.  

6. Комірець ортопедичний дит.і доросл.  

7. Пластир  

8. Марля 

9. Рукавички стер., різних р-рів  

10. Системи для в/в введення  

11. Ендотрахеальний зонд різних розмірів  

12. Трахеостомічна трубка №№7, 8, 9, 10  

13. Шприци, 10  

14. Шприци, 5 

15. Шприци, 20  

Сироватки 

1. Протигангренозна 

2. Протиправцева № 10  

3. Протизміїна  

4. Протиправцевий анатоксин  

5. Протибутуліністична типів А, В, С, Е  

Телефон для додаткової інформації: 8 (044) 424-00-19

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