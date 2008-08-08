Список ліків, які потрібні у зоні лиха
МОЗ звертається по допомогу
За поданням управлінь охорони здоров`я областей, що постраждали внаслідок повеней (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська, Вінницька обл..), Міністерство охорони здоров`я України надає перелік медпрепаратів, яких потребують регіони, та які в якості гуманітарної допомоги можуть надаватися всіма бажаючими.
№ Назва препарату Форма випуску
1. Ампіциліну тригідрат конвалют
2. Бісептол, 480 конвалют
3. Метронідазол, інєкц. флак.
4. Цефтріаксон, ін.`єкц. флак.
5. Офлоксацин, таб. конвалют
6. Амікацин, ін.`єкц. упак.
7. Цефоперазон, ін.`єкц. фл.
8. Ципрофлоксацин, ін.`єкц. флак.
9. Адреналін, ін.`єкц. упак.
10. Валідол, таб. конв.
11 Валокордин, таб. флак.
12 Дібазол, ін`єкц. упак.
13. Допамін, ін.`єкц. упак.
14. Еуфілін, ін.`єкц. упак.
15. Каптоприл, таб. упак.
16. Кордіамін, таб. упак.
17. Магнію сульфат, ін.`єкц. упак.
18. Новокаїнамід, ін.`єкц. упак.
19. Но-шпа, ін.`єкц. упак.
20. Панангін, ін.`єкц. упак.
21. Строфантин, ін.`єкц. упак.
22. Фуросемід, ін.`єкц. упак.
23. Аналгін, таб. конвалют
24. Аналгін, ін.`єкц. упак.
25. Баралгін, ін.`єкц. амп.
26. Діклофенак, ін.`єкц. упак.
27. Парацетамол, таб. конвалют
28. Ренальган, таб. упак.
29. Спазмалгон, ін.`єкц. упак.
30. Індометацин, таб. конвалют
31. Діамант. зелен., 20 мл флак.
32. Наст. Йоду, 50 мл флак.
33. Перекис водню, 3% фл.
34. Новокаїн, ін.`єкц. 5% упак.
35. Лідокаїн, ін"єкц. упак.
36. Глюкоза 5% флак.
37. Глюкоза 10% флак.
38. Глюкоза 40% упак.
39. Р-н. Рінгера, 400 мл флак.
40. Фіз..р-н, 400 мл флак.
41. Атропіну сульфат, ін.`єкц. упак.
42. Натрію тіосульфат упак.
43. Актив. вугілля, таб. конвалют
44. Амброксол, таб. упак.
45. Гепарин, ін.`єкц., 15 мл флак.
46. Димедрол, ін.`єкц. упак.
47. Етамзілат, ін.`єкц. упак.
48. Глюконат Ca, ін`єкц. упак.
49. Ліпоєва к-та, ін.`єкц. упак.
50. Ре гідрон, упак.
51. Сульфацил натрію, 20% шт.
52. Нормакол, шт.
53. Метаклопрамід, ін.`єкц. упак.
54. Дексаметазон, ін.`єкц. упак.
55. Преднізолон, ін.`єкц. упак.
56. Аміназин, ін.`єкц. упак.
57, Дроперидол, ін.`єкц. упак.
58. Оксибутират натрію упак.
59. Тіопентал натрію, ін.`єкц. флак.
60. Аскорбінова к-та, ін.`єкц. упак.
61. Віт. В1, ін`єкц. упак.
62. Віт. В6, ін.`єкц. упак.
Перев`язувальні та інші матеріали
1. Бинти н/с
2. Бинти стер.
3. Гіпс. бинти
4. Підключичні катетери різних розмірів
5. Хірургічний шовк з голкою атравматично.
6. Комірець ортопедичний дит.і доросл.
7. Пластир
8. Марля
9. Рукавички стер., різних р-рів
10. Системи для в/в введення
11. Ендотрахеальний зонд різних розмірів
12. Трахеостомічна трубка №№7, 8, 9, 10
13. Шприци, 10
14. Шприци, 5
15. Шприци, 20
Сироватки
1. Протигангренозна
2. Протиправцева № 10
3. Протизміїна
4. Протиправцевий анатоксин
5. Протибутуліністична типів А, В, С, Е
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