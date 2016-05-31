Біля ВР проходить акція проти тютюнопаління

Як передає кореспондент УНІАН, наразі в акції беруть участь не більше 20 учасників.

Вони вимагають ухвалення законопроекту “Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну (№ 2820).

Законопроектом передбачається, зокрема, збільшення на пачках сигарет розміру картинки з медичним попередженням про наслідки куріння; заборона тютюнових виробів з ароматизаторами; публічна звітність тютюнових корпорацій про склад продукції; повна заборона реклами тютюну в Інтернеті.

Також учасники акції встановили біля парламенту 5 великих макетів пачок сигарет у тому вигляді, в якому вони мали б виглядати після ухвалення закону.

Крім того, біля них позує чоловік на ходулях, який начебто тримає пачки грошей і плакат з написом: “А тютюнова індустрія проти!”.