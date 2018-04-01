Як очистити нашу свідомість від неспокою і роздратування

Прибрати з нашої свідомості думку, яка не дає нам спокою, справа не проста. Проте, дуже важливо навчитися звільняти нашу свідомість для здорового сну і нормальної життєдіяльності.

1. Ізолюйте джерело неспокою і роздратування.

Отже, щоб очистити свідомість потрібно, спочатку, знайти джерело постійного неспокою і роздратування, яке примушує наші думки обертатися по колу. Коли ми чимось зайняті, то можемо й не помічати, що усередині нас сидить щось, що отруює наші думки. Проблема спливає, коли ми залишаємося наодинці з собою, намагаємося заснути або займаємося монотонною діяльністю.

Потрібно визначити джерело, що викликає заважає нашій розумовій діяльності, не намагатися від нього відмахнутися або перестати звертати увагу (це може допомогти лише ненадовго), а локалізувати і визначити його дійсну природу.

2. Звільніться від того, що вас гризе.

Визначивши причину неспокою, потрібно від неї позбавитися. Позбавляються від неї, так би мовити, шляхом виведення назовні. Ви можете розповісти про те, що вас гризе близькій людині, або психологові, або священикові. Ви також можете перенести свою проблему на папір і спалити її, або ви можете написати про те, що вас гризе в розділ "Питання-відповідь" в який-небудь журнал. Не має значення, що ви виберете, головне, щоб воно працювало у вашому конкретному випадку.

3. Відновіть мир в своєму маленькому всесвіті.

Щоб остаточно закріпити результат, одержаний від перших двох кроків, потрібно зробити пару добрих справ. Ідеальний варіант – це зробити добру справу протилежну, тому поганому вчинку, що ви зробили. Але це не у всіх ситуаціях можливо. У будь-якому випадку ваш добрий вчинок повинен бути вам в задоволення. Якщо ж він додасть вам проблем і дасть новий грунт для роздумів, то своїй функції по відновленню миру і гармонії в душі він не виконає.

4. Вимийте руки.

Зробіть це в буквальному розумінні. Вимийте руки водою з милом. Це свого роду ритуал, який підводить межу під трьома попередніми кроками. Проте, він має і корисний психологічний момент, оскільки, за даними досліджень, фізичне очищення рук допомагає зняти наслідки вашої неетичної поведінки, а також знижує моральну загрозу нашій свідомості.

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