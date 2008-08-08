Іноземці їдуть лікуватися в Україну

Українські клініки, де розцінки на послуги в два рази нижче західних, а якість послуг не поступається німецьким і ірландським конкурентам, стали місцем паломництва хворобливих іноземців. Чужоземці їдуть в Україну лікувати зуби, робити операції на серці або пластику.

Переваги української приватної медицини вже оцінили жителі США, Канади, Ірландії, Німеччини і ще декількох країн. Щорічно кількість пацієнтів-іноземців в Україні збільшується на 5%

За даними Григорія Тімена, президента Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів, щорічно кількість пацієнтів-іноземців в Україні збільшується на 5%. А галузь медицини, яка користується найбільшим попитом серед іноземців — все ж таки стоматологія.

Дійсно, якщо, наприклад, в ірландській стоматологічній клініці за одну коронку доведеться викласти мінімум 2,5 тис. євро, в київській це обійдеться в десятки разів дешевше — від 500 грн.

При цьому кваліфікація лікарів у вітчизняних приватних клініках вже давно не поступається рівню підготовки європейських ескулапів. Вибір – очевидний.

Іноземцям, які їдуть до України на плановий ремонт, як правило, за 30 і у них є стабільна робота і заробіток, але це скоріше представники середнього класу. Часто гроші вітчизняній медицині приносять і співвітчизники, що емігрували, які приїжджають погостювати на батьківщину, а заразом скористатися слушною нагодою і підлікуватися.

При цьому, не дивлячись на симпатію певної частини іноземців до української медицини, заможні співвітчизники, у тому числі і політики, навпаки, вважають за краще лікуватися за кордоном

korrespondent.net