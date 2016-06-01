ВР спростила порядок державної реєстрації лікарських засобів

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні і в цілому закон "Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" щодо спрощення державної реєстрації лікарських засобів"(реєстраційний номер 4484).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 239 із 339 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом спрощено механізм проведення державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, визначених статтею 2 Закону України "Про лікарські засоби", застосування яких в Україні допускається тільки після такої реєстрації.

Зокрема законом скорочено терміни прийняття рішення Міністерством охорони здоров’я (до 10 робочих днів) щодо реєстрації лікарського засобу та розширити перелік лікарських засобів, які зареєстровані компетентним органом Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади або Європейського Союзу як лікарський засіб, державна реєстрація яких здійснюється за спрощеною процедурою.

Виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Віктор Шафранський зазначив, що порядком передбачено спрощення реєстрації лікарських засобів із країн “з ефективною регуляторною системою”.

Читайте такожКабмін схвалив законопроект про зниження цін на лікиЗа його словами, ухвалення даного закону дозволить наситити український ринок “ефективними лікарськими засобами”, а також розширити права вибору їх для пацієнта та призведе до зниження вартості лікарських засобів для пацієнтів.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зазначив, що з даним законопроектом “була ціла детективна історія”, котрий то “з'являвся, то зникав”.

Він доручив Регламентному комітету з'ясувати, яким чином відбувалися маніпуляції із зміною тексту законопроекту під час направлення його до ВР.

За його словами, текст законопроекту, який сьогодні ухвалено, на краще змінює ситуацію на ринку медикаментів.