За час військової агресії на Донбасі загинуло 68 дітей і поранено 186 дітей

За час військової агресії на Донбасі загинуло 68 дітей і поранені 186.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Андрій Парубій на засіданні парламенту.

Він нагадав, що традиційно в перший день літа відзначається День захисту дітей.

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Він зазначив, що, за його даними, "за час військової агресії в Донецькій і Луганській областях загинуло 68 дітей, поранено 186 дітей".

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