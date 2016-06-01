В Україні цього літа оздоровлення пройдуть понад 2 млн дітей

В Україні цього літа понад 2 млн дітей пройдуть оздоровлення у дитячих таборах відпочинку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні уряду міністр соціальної політики Андрій Рева.

«В Україні проживають близько 4 млн дітей - школярів. Близько 53% з них, а це понад 2 млн дітей, які будуть оздоровлені, буде організовано літній відпочинок», - сказав міністр.

Читайте такожПрийнятий закон про оздоровлення дітей учасників бойових дійЗа його інформацією, особливу увагу буде приділено відпочинку дітей-пільговиків, яких налічується близько 1,1 млн.

Міністр також повідомив, що в цілому по країні дітей візьмуть понад 10,7 тис. літніх таборів. Фінансування оздоровчих програм буде здійснюватися як з державного бюджету - в розмірі близько 94,7 млн грн, так і з місцевих бюджетів, сказав Рева.