Нацбанк передав своє медичне обладнання госпіталям Міноборони

Як повідомляється на сайті НБУ, за рішенням правління регулятора передача медичного обладнання, медикаментів та медичних бланків проведена 30 і 31 травня.

«До початку трансформації Національний банк мав у своїй організаційній структурі лікувально-оздоровчі комплекси для лікування працівників не лише у центральному офісі в Києві, але й у регіонах. Як непрофільна і невластива центральним банкам функція, ці підрозділи були ліквідовані наприкінці минулого року. Водночас на балансі Національного банку залишився значний перелік медичного обладнання та медикаментів, які не використовувалися за призначенням», - пояснив керівник департаменту забезпечення діяльності НБУ Ярослав Ільницький.

Також повідомляється, що передача здійснювалася адресно. Так, центральний апарат НБУ в Києві передав медичне обладнання до Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» Міністерства оборони, у Дніпропетровській, Хмельницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях – військовому госпіталю Міноборони, у Харківській області – Військово-медичному клінічному центру Північного регіону Міністерства оборони.