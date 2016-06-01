Українські репродуктологи впровадили технологію "дитина від трьох батьків"

Як заявив на прес-конференції в УНІАН директор клініки Валерій Зукін, ця технологія дає шанс народити здорових дітей жінкам з важкими генетичними (мітохондріальними) захворюваннями, які спричиняють інвалідність чи є несумісними з життям.

"Вперше в Україні репродуктологам клініки "Надія" вдалося досягти вагітності завдяки пронуклеарному перенесенню ядер батьків до енуклейованої (позбавленої власного ядра) донорської яйцеклітини, так званого методу "дитина від трьох батьків". У мітохондріях - 37 генів, мутації у яких є причиною широкого спектру порушень - від розумової відсталості до нервово-м’язових захворювань», - зазначив він.

За словами Зукіна, технологія пронуклеарного перенесення ядер полягає у тому, що яйцеклітини генетичної матері (яка має мітохондріальні захворювання) та здорові яйцеклітини донора запліднюють спермою батька. Після того, як ядра клітин починають ділитися, з одноклітинного ембріона донора видаляють запліднене донорське ядро клітини і переміщують на це місце ядро генетичних батьків дитини.

Він підкреслив, що технологія також може застосуватися у пацієнтів із порушеннями раннього етапу розвитку ембріонів.

«Саме до цієї категорії належить перша пацієнтка клініки, якій було здійснено пронуклеарне перенесення ядер. Цей метод дозволяє мати дітей тим жінкам, яким природа заважає. Мітохондріальні захворювання діагностуються тільки тоді, коли у жінки вже народжується дитина з важкими розумовими вадами, нервово-психічними розладами, певними формами кардіоміопатії, порушення зору. Мітохондріальними захворюваннями в Україні ніхто не займається. Тому ми по всьому світі шукаємо пацієнтів з мітохондріальними захворюваннями», - сказав директор клініки.

Він повідомив, що клініка «Надія» співпрацює з медичними центрами Франції, Ізраїля, США, де лікують тяжкохворих.

Науковий директор клініки репродуктивної медицини "Надія" Ірина Судома заявляє, що ця методика також показана для жінок, у яких не розвиваються ембріони, які мають неправильний хромосомний набір.

«Є пари, ембріони яких мають значні хромосомні поломки, причиною яких є, зокрема, і мітохондрії. Таким пацієнтам також показано даний метод. Ми сьогодні намагаємося актуалізувати в Україні проблему мітохондріальних захворювань, щоб у таких родинах народжувалися діти», - сказала вона.

За словами ембріолога клініки репродуктивної медицини Павла Мазура, до впровадження у життя цього методу фахівці клініки йшли два роки.

«Це досить ефективний метод. Вихід якісних ембріонів дуже добрий. У цьому ми унікальні. Але поки ми не маємо народженої дитини, ми не можемо розповідати про це світові. Ми чекаємо і досліджуємо», - додав ембріолог.

***Клініка репродуктивної медицини "Надія" була заснована 10 років тому. За цей час завдяки клініці народилися близько 5 тисяч дітей.