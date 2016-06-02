Медициною в Україні займеться ще одна структура: створено Центр громадського здоров'я

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МОЗ.

«31 травня 2016 року Міністерством охорони здоров'я України зареєстровано у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Державну установу «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України»»,- йдеться в повідомленні.

Центр стане науково-практичною установою медичного профілю, що здійснюватиме функції із забезпечення збереження і зміцнення здоров'я населення, проведення соціально-гігієнічного моніторингу захворювань, епідеміологічного нагляду та біологічної безпеки, здійснення групової та популяційної профілактики захворюваності, боротьби з епідеміями та стратегічного управління з питань громадського здоров'я.

В МОЗ зазначили, що створення Центру громадського здоров'я є одним із головних етапів впровадження комплексної реформи з удосконалення та оптимізації системи здоров'я, що є частиною імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншого.

Діяльність Центру громадського здоров'я має забезпечити реалізацію десяти основних оперативних функцій громадського здоров’я, серед яких: здійснення епіднагляду та оцінка стану здоров'я і благополуччя населення, моніторинг та реагування на небезпеки для здоров'я, у тому числі при надзвичайних ситуаціях, забезпечення стратегічного керівництва в інтересах здоров'я і благополуччя в галузі охорони здоров'я.

«Зазначена установа сформована на основі вивчення міжнародного досвіду, за зразком європейських та американських центрів контролю та попередження захворюваності»,- додали у відомстві.