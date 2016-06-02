Скасовано норму щодо госпіталізації недієздатної особи без судового контролю

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, про це йдеться у резолютивній частині рішення від 1 червня у справі за конституційним поданням уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо конституційності окремих положень частини 1 статті 13 Закону «Про психіатричну допомогу».

КС вважає, що така госпіталізація за своєю природою та наслідками є непропорційним обмеженням конституційного права недієздатної особи на свободу й особисту недоторканність, тому вона має здійснюватися з дотриманням конституційних гарантій захисту прав і свобод людини та громадянина, з урахуванням зазначених міжнародно-правових стандартів, правових позицій Конституційного суду та виключно за рішенням суду відповідно до вимог статті 55 Основного Закону.

«Визнати таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), положення третього речення частини першої статті 13 Закону України „Про психіатричну допомогу“ від 22 лютого 2000 року № 1489–III з наступними змінами у взаємозв’язку з положенням частини другої цієї статті стосовно госпіталізації особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, до психіатричного закладу на прохання або за згодою її опікуна за рішенням лікаря-психіатра без судового контролю», - йдеться в документі.

Крім того, КС рекомендує Верховній Раді невідкладно привести положення законодавства України у сфері надання психіатричної допомоги у відповідність до цього рішення.

Рішення Конституційного суду є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.