Оголошено черговий тендер щодо генпідрядника для будівництва Охматдиту

Відповідне оголошення розміщено на веб-порталі з питань державних закупівель www.tender.me.gov.ua за № 125643, ВДЗ № 102 (31.05.2016) від 31.05.2016, де також можна ознайомитися з документацією конкурсних торгів.

Очікувана вартість предмета закупівель, зазначена в оголошенні, згідно з річним планом закупівель підприємства та у відповідності з документацією конкурсних торгів становить 214 800 000,00 грн.

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Розкриття тендерних пропозицій заплановано на 11 липня 2016 року.

Зараз завершується опрацювання можливості поділу процесу будівництва на дві пускові черги та визначаються технологічні можливості для початку виконання робіт.

Водночас МОЗ України створює комісію щодо перевірки наявності та стану медичного обладнання, яке закуплено для лікарні ОХМАТДИТ, за участю представника постачальника, народних депутатів України, представників лікарні та членів Опікунської ради при НДСЛ "ОХМАТДИТ", фахівців МОЗ України, представників громадських організацій.