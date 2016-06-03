В ООН стурбовані фактами насильства на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про йдеться у прес-релізі, поширеному під час брифінгу в Києві помічника генерального секретаря ООН Івана Шимоновича, який представляв 14-ту доповідь про ситуацію з правами людини в Україні.

Зазначається, що працівники Управління ООН з прав людини зафіксували кілька випадків сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом.

«Більшість заяв вказують на те, що погрози зґвалтуванням та іншими формами сексуального насильства використовуються як спосіб жорстокого поводження та катування в контексті незаконних та свавільних затримань, як чоловіків, так і жінок… Погрози сексуальним насильством, тілесними ушкодженнями чи вбивством родичів жіночої статі, або їх затримання часто використовуються як засоби для примушення затриманих чоловіків зізнатися, зректися своєї власності, або вчинити інші дії, яких вимагають порушники, в якості передумови їх звільнення або безпеки», - наголошується у доповіді.

В ООН наголосили, що окрім того, безкарність продовжує бути ключовою ознакою конфлікту.

«Безкарність правоохоронних органів та органів безпеки за порушення прав людини залишається поширеною та часто пояснюється складнощами, викликаними існуючим збройним конфліктом. На територіях, контрольованих озброєними групами, законність і порядок занепали, розвиваються паралельні структури», - сказано у доповіді.