Протягом серпня буде оздоровлено 700 дітей з Вінниччини

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Вінницької ОДА.

Згідно з повідомлення, 2 серпня 300 дітей із зони підтоплення відправлені на оздоровлення у Запорізьку область, а майже 400 дітей – приймуть табори Вінниччини.

У Запорізькій області діти оздоровлюються у таборах смт. Кирилівка і м. Бердянськ, їх супроводжують 20 дорослих - медичні й педагогічні працівники.

По мірі формування груп, діти із затоплених районів упродовж серпня відпочинуть ще у чотирьох оздоровчих таборах, розміщених на території Вінницької області – у Крижопільському, Тиврівському, Ямпільському районі та місті Вінниця.

Голова Вінницької ОДА Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ подякував за підтримку і допомогу Запорізькій області.

Від стихійного лиха 23-28 липня у Вінницькій області постраждали понад 2 тис. дітей, зокрема, 695 були евакуйовані із затоплених будинків.

Як повідомляв УНІАН, унаслідок стихійного лиха на Вінниччині було підтоплено 31 населений пункт, 1 тис. 140 будівель (з них – 878 житлових будинків), 1067 підвалів, 3091 присадибної ділянки, 923 га сільгоспугідь, було евакуйовано 4 тис. 433 осіб, з них 695 дітей.