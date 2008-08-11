На Прикарпатті випадків інфекцій серед тварин не зафіксовано

На Прикарпатті не зафіксовано пов’язаних із повінню спалахів інфекцій серед сільськогосподарських тварин і птиці

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник управління державної ветеринарної медицини в Івано-Франківській області Роман ГУРСЬКИЙ.

За його словами, спеціалісти державної ветмедицини створили 68 бригад, які обійшли і обстежили господарські двори для уточнення даних про загибель домашніх тварин і птиці.

«Проводимо вакцинацію поголів’я відповідно до плану протиепізоотичних заходів на нинішній рік. Але те, що наразі не зафіксовано інфекційних хвороб серед тварин, нас не розхолоджує, адже до будь-яких несподіванок маємо бути готовими, враховуючи і певну тривалість у часі інкубаційного періоду розвитку деяких захворювань», – сказав начальник управління державної ветмедицини області.

Р.ГУРСЬКИЙ запевнив, що ветеринарно-епізоотична ситуація в області перебуває під контролем.

Він також повідомив, що ветспеціалісти відібрали проби ґрунту для бактеріологічних досліджень, дезінфікували територію кожного підтопленого скотомогильника.

При цьому він зазначив, що ймовірність збереження у ґрунті спор сибірської виразки є незначною. «Останніми роками випадки “сибірки” на Прикарпатті були рідкісними, трупи захворілих на неї тварин спалювали до тла, а отже, ймовірність збереження спор цієї ґрунтової інфекції мізерна», - сказав Р.ГУРСЬКИЙ.