На Тернопільщині молоді активісти започаткували акцію “Крапля життя”

На Тернопільщині молоді “нашоукраїнці” започаткували створення банку даних потенційних донорів крові

Тернопіль. 9 серпня. УНІАН. В Тернопільській області обласна організація “Молодіжний союз “Наша Україна” започаткувала акцію зі створення банку даних потенційних донорів крові.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Всеукраїнської молодіжної громадської організації “Молодіжний союз “Наша Україна” Степан БАРНА, 12 активістів Тернопільської обласної організації безкоштовно здали кров та плазму для тих, хто цього потребує.

“У такий спосіб ми започатковуємо акцію “Крапля життя”, адже зараз в Україні існує гостра потреба у поповненні резервів банку крові. Як свідчить практика, зараз кров здають переважно родичі реципієнтів. До того ж існує багато негативних міфів стосовно шкідливості донорства”, – зауважив С.БАРНА.

За його словами, зараз активісти організації проводять роз’яснювальну роботу серед молоді щодо важливості і почесності здачі крові, якщо стан здоров’я дозволяє це зробити. “Незабаром на сайті “Молодіжного Союзу Наша Україна” буде створено окремий розділ з базою даних людей, котрі готові надати свою кров. Тобто, будь-хто зможе зайти на сайт, знайти контактну інформацію особи з потрібною групою крові та резус-фактором і зв’язатися з нею. Якщо завдяки цьому буде врятовано хоч одне людське життя, ми вважатимемо свою місію виконаною”, - зазначив С.БАРНА.

Він висловив переконання, що для молодих людей дуже важливий фактор – знати, що вони можуть врятувати чиєсь життя. Відповідно, розраховує він, банк донорів буде досить чисельним.

С.БАРНА також зауважив, що після здачі крові активістами обласного осередку вона одразу знадобилася двом маленьким дітям, матері яких прийшли у центр переливання, аби знайти порятунок для своїх малюків – дворічного хлопчика та одномісячної дівчинки, яка народилася недоношеною. Обоє перебувають у реанімації.