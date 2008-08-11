Український медичний союз надасть допомогу медикам, які постраждали від стихійного лиха

Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського медичного союзу, таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Президії УМС.

“Члени Президії УМС вважать своїм первинним обов’язком допомогти своїм колегам, котрі постраждали, проте не можуть залишити зону стихійного лиха, і, віддані Клятві Гіппократа та своєму професійному обов’язку, продовжують рятувати людей. Медичні працівники залишаються в зоні повені і, не зважаючи на загрозу своєму життю, долають наслідки стихії; роблять все, щоб попередити можливі епідемії та допомогти людям пережити лихо”, - зазначається у повідомленні союзу.

Технічна група УМС розпочала збір інформації про постраждалих медичних працівників та їх родини для формування списків, за якими буде надана допомога. За попередніми даними, на даний момент допомоги потребують більш як 400 медичних працівників. Збір та уточнення даних триватиме до 20 серпня 2008 р.

25 серпня відбудеться засідання Президії УМС, на якому будуть затверджені списки та визначений рівень допомоги.

Президія організувала збір коштів для допомоги постраждалим медичним працівникам та звернулася до медичних та фармацевтичних працівників України з закликом допомогти своїм колегам. Для збору коштів відкрито спеціальний накопичувальний рахунок: 26007014610001, філія ВАТ КБ „Надра” Шевченківського відділення Київського РУ ЄДПРПОУ банку 21707100, МФО 320564.

Український медичний союз і надалі інформуватиме ЗМІ щодо формування списків та збору коштів для постраждалих, а також про надання допомоги медиків та їх родинам, які постраждали від повені