Дитячий аутизм можуть перемогти молоко і злаки

Співробітники Університету Техасу довели, що вживання в їжу молочних і злакових продуктів є могутнім захистом дитячого організму від розвитку аутизму.

Річ у тому, що пептиди, що містяться в молоці, і білки, що входять до складу злакових продуктів, позитивно впливають на роботу дитячого мозку. Медики стверджують, що регулярне вживання в їжу цих продуктів малюками, які страждають від аутизму, ефективно діє на зниження прогресії захворювання.

Крім того, подібна їжа здатна допомогти в стабілізації міміки, жестів і мовної інтонації дитини. Перш за все, це стосується маленьких пацієнтів у віці від 3 до 9 років

Нагадаємо, що аутизм – це комплекс нейробіологічних розладів, пов`язаних з відхиленнями мозкового розвитку. В даний час від цієї страшної недуги страждає кожна шоста дитина. Захворювання є перешкодою для нормальної комунікації і соціальної адаптації малюка.

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