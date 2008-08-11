Японія надасть діагностичному центру Коростеня 66,5 доларів

Уряд Японії надасть Обласному міжрегіональному діагностичному центру міста Коростень Житомирської області грант у розмірі 66 тис. 597 доларів США (293 тис. грн.) на придбання медичного обладнання для проведення медичного обстеження населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Як повідомили УНІАН у Посольстві Японії в Україні, грантовий контракт буде підписано Послом Японії Й.В. Муцуо МАБУЧІ і головним лікарем діагностичного центру Валерієм ДАНИЛЮКОМ об 11.00 у четвер, 14 серпня 2008 р.

На прохання діагностичного центру про допомогу з Японії координатор Посольства Японії відвідав діагностичний центр у березні 2007 р. Було встановлено, що ультразвукова апаратура і комп’ютерна система для запису і аналізу інформації з апарату УЗД морально застарілі і не відповідають сучасним вимогам діагностування. Хоча населення, уражене в результаті Чорнобильської катастрофи, має регулярно обстежуватися, діагностичний центр не може придбати нову апаратуру через хронічне недофінансування.

Розташований у м. Коростень Обласний міжрегіональний діагностичний центр постійно проводить медичне обстеження 36 тисяч мешканців м. Коростень і 8 районів на півночі Житомирської області.

Враховуючи вищезазначене, у серпні цього року уряд Японії прийняв рішення виділити грант на придбання апарату ультразвукової діагностики і двох комп’ютерних систем для внесення і аналізу даних для Обласного міжрегіонального діагностичного центру.

Грант надається в рамках Програми безвідплатної допомоги Проектам людської безпеки „КУСАНОНЕ.” Починаючи з 2002 року, в Україні в рамках програми “КУСАНОНЕ” реалізовано 34 проекти на загальну суму 1,440 млн. доларів США.

Церемонія підписання грантового контракту відбудеться в Посольстві Японії в Україні, м.Київ, Музейний провулок, 4.

Посольство Японії запрошує ЗМІ висвітлити вищезазначену церемонію.

За додатковою інформацією можна звертатися в економічний відділ Посольства за тел.: (044)-490-55-00, контактна особа – Олена МИКАЛ, до 12.30 13 серпня 2008 р.