Представника “Макс-Велл” обрано до Комітету з охорони здоров`я Американської торгової палати

Заступник генерального директора науково-виробничого онкологічного і кардіологічного центру “Макс-Велл” Андрій РОЗУМНИЙ обраний співголовою Комітету з охорони здоров`я Американської торгової палати.

Про це УНІАН повідомили в центрі «Мак-Велл».

У повідомленні нагадується, що «Макс-Велл» - дійсний член Американської торгової палати, котра є національною організацією, що представляє інтереси бізнесу. Основне завдання цієї організації – просування і захист вільного підприємництва на користь підприємця і країни в цілому.

Американська торгова палата в Україні встановлена в 1992 році і є однією з найактивніших і ефективніших неурядових і некомерційних ділових організацій. Одним з основних напрямків АТП є представлення суспільству іноземних інвестицій і спрощення входження нових потенційних інвесторів. Члени палати представляють безліч найбільших компаній більш ніж з 50 країн, які включають Північну Америку, Європу, Азію, Росію і Україну. Основний своєю місією АТП бачить об`єднання організацій в Україні, незалежно від національного походження, на основі спільних інтересів; захист поправок до існуючих законів для надання можливості процвітання приватним підприємствам у рамках інтересів країни; забезпечення доступу до інформації, ресурсів і послуг ділової підтримки для спрощення нових інвестицій.

Палата складається з 16 комітетів, зокрема, Сільськогосподарського, Паливно-енергетичного, Комітету з охорони здоров`я, Податкового та ін. Кожен комітет розглядає і вирішує питання в своїй області.

Сьогодні питання медицини і охорони здоров`я в Україні стоять дуже гостро. Комітет з охорони здоров`я АТП лобіює прогресивні зміни в українському законодавстві, а це реальний шанс для приватних виробників спростити багато бюрократичних операцій і відкоригувати застарілі закони, а для країни – одержати сучасні лікарські кошти і медичні послуги в доступних цінах, порівняно з аналогічними імпортними.