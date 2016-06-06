Гройсман анонсував презентацію змін системи охорони здоров'я України

Про це він заявив під час прямого ефіру на своїй сторінці в Facebook.

Прем’єр подякував Верховній Раді за прийняття закону про ліки та анонсував початок другого етапу реформи.

"Ми переходимо до другого етапу. Є великі напрацювання і в уряді, і в парламенті щодо змін в системі охорони здоров'я. Тому зараз головний пріоритет - змінити саму систему охорони здоров'я. Ми розпочинаємо цю роботу спільно з українськими парламентарями. Найближчим часом ми презентуємо ту систему, яка є може бути адекватною до сьогоднішніх умов», - зазначив Гройсман.