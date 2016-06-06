Медобладнання для діагностики ВІЛ-інфекції ТБ буде доставлено в Україну в червні

Про це УНІАН повідомили в офісі ПРООН.

"Тест-набори для діагностики ВІЛ, антиретровірусної терапії, моніторингу ВІЛ-інфекції на суму 3 млн 755 тис. 957 доларів будуть доставлені пацієнтам України в червні 2016 року в рамках закупівель лікарських засобів і виробів медичного призначення для національних програм Міністерства охорони здоров'я. З листопада 2015 року закупівля цих ліків здійснюється ПРООН, що дало змогу українським платникам податків зекономити майже 572,5 тис.доларів. Переможцями тендерів ПРООН стали компанії: Abbot; Axygen; Beckman Coulter Int.; Becton, Dickinson and Company; Bio-Rad; ILS; МediaBioAlliance; Roche Diagnostics; Standard Diagnostics; Thermo Fisher», - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначається, ПРООН завершила конкурс на закупівлю тесту діагностики туберкульозу, що буде постачатися на суму понад 536 тис. доларів від компаній Becton, Dickinson and Company, які найближчим часом підпишуть контракти.

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Закупівля медикаментів через ПРООН є частиною угоди, підписаної в кінці жовтня 2015 року на прохання Мінохорони здоров'я України, щоб забезпечити якість, своєчасну доставку і оптимальне ціноутворення ліків для пацієнтів по всій Україні. Ця угода буде працювати паралельно з нарощуванням потенціалу та програмою для обміну знань з метою реформування систем закупівель .