Високі підбори небезпечні

Шпилька стала тим же, що і косметика, - незамінною річчю і, піднімаючись на декілька сантиметрів над землею, ми перестаємо чути про загрозу плоскостопості, пошкодження зв`язок і целюліту.

Отже, прихильницям шпильок розповімо про їх шкідливість ще раз. Чим загрожують ваші незамінні сантиметри?

Медики стверджують, що від частого носіння високих каблуків істотно страждають деякі частини нашого тіла. Наприклад:

Ступні

- з`являються жорсткі мозолі на підошві і на кісточці біля основи великого пальця, від яких дуже важко позбавитися.

- з`являються хворобливі відчуття під головками плеснових кісток, з часом починає розвиватися статична плоскостопість.

Коліна, гомілки, литки, стегна

- деформується литковий м`яз і коротшає ахіллове сухожилля. Через це ноги схильні до судом, особливо страждають модниці, коли ночами ноги «зводить». Відчуття не з приємних.

- збільшується навантаження на колінний суглоб, в результаті розвивається артрит.

- ноги набрякають, з`являються судинні зірочки і тромбофлебіт, розвивається варикоз і целюліт.

Хребет

- при нерівномірному навантаженні на передні і задні краї міжхребетних дисків як наслідок з`являється біль в поясниці.

Голова

- за свідченнями фахівців, із-за неправильного положення хребців і голови, погіршується приток крові до судин і сповільнюються розумові процеси.

Внутрішні органи

- змінюється положення всіх внутрішніх органів, і це позначається на роботі сечостатевої системи.

- в результаті поганого кровотоку у області малого тазу, за словами лікарів, може розвиватися фригідність.

Що ж робити? Невже доведеться викинути всі улюблені туфельки і босоніжоки, і взимку, і літом, на роботі і в ресторані розгулюючи в кросівках? Не потрібно впадати в крайності! Достатньо лише вивчити декілька правил

1) Перш, ніж здертися на удюблені шпильки, спершу варто спробувати маленькі (у 4-5 сантиметрів) каблучки. Пройдіться в них по будинку, до магазина, потім - вже на прогулянку і «в світ». Після кожного такого тренувального заходу, неодмінно робіть ванну для ніг (ноги по кісточку занурювати в ледь теплу воду з расслаблююче-заспокійливими добавками, наприклад, міцної чайної заварки) і ретельно розтирайте їх. Це додасть вашим ніжкам сили і легкості. Подібні заходи відмінно підготують ваші ноги до підкорення високих «бар`єрів» - тобто каблуків.

2) Для того, щоб ходьба на шпильках приносила виключно задоволення, потрібно регулярно укріплювати м`язи ніг. У цьому вам допоможуть елементарні вправи, які можна виконувати, де і коли завгодно. Наприклад, згинайте і розгинайте ступні, а потім в гомілковоступневому суглобі обертайте ними в різні боки. І, звичайно, якомога більше ходіть босоніж - цей «дідівський» спосіб є кращою профілактикою плоскостопості!

3) І пам`ятаєте, що каблуки теж бувають різні. Точніше, різним буває взуття на каблуку.

Пам`ятайте, що чим вище каблук, тим сильніше тиск на пальці і тим вище вірогідність отримати яку-небудь хворобу ніг.

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