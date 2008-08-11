Японці дуже рідко мають серцево-судинні захворювання

Не дивлячись на високу поширеність куріння в Японії, чоловіче населення цієї країни дуже рідко має серцево-судинні захворювання

Секрет такого хорошого серцевого здоров`я, як переконані дослідники Університету Пітсбурга /США/, криється в майже щоденному вживанні рибних страв. Японці їдять приблизно по 100 грамів риби щодня, тому, навіть з високою сферою дії куріння /47% жителей/ і інших чинників ризику, в країні відмічені дуже низькі відсотки ішемічної хвороби серця, особливо у чоловіків.

Медики, розглянувши рівні жирної кислоти омеги-3 – основного джерела здоров`я в рибі, - серед 868 чоловіків різних національностей, виявили найвищі її показники у японців. Зразки крові визначили, що, незалежно від наявності підвищеного тиску і кількості тригліцеридів в організмі, японські чоловіки мали найменше затвердіння коронарних артерій.

Лікарі радять їсти жирну рибу принаймні двічі на тиждень. Для профілактики серцевих порушень підійде лосось, оселедець, макрель, тунець і сардини, а для сердечників з хронічним діагнозом бажано споживати в добу хоч би один грам кислоти омеги-3, на яку якраз багата риба.

medvesti.ru